"ÜLKEMİZİ İKİNCİ KEZ YURT DIŞINDA TEMSİL EDİYORUZ"



Geminin Başmühendisi Doğukan Oflaz da Somali 'de de aynı mürettebatın görev aldığını anımsatarak, "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan ’da görev almaktan mutluyum." diye konuştu.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Data Kalite Kontrol Şefi Başak Turguz Birkuş da "Hepimiz bu proje için çok heyecanlıyız. Türk mühendisliğini ikinci kez uluslararası sahada göstermenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geminin 3. Zabiti Uğur Koç da "Bunlar çok fazla emek ve zaman harcanan projeler. Bunun için günlerini harcayan, denizde ve karada çalışan birçok personel var. Ülkemiz buna çok fazla yatırım yapıyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel işler başarılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Elektrik-Teknik Zabiti Ferhat Emek ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sürece büyük bir emek sarf ettiğini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Emek, "Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu." dedi.