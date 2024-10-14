Örümcek Adam'dan Gazze'ye destek

İnanılmaz Örümcek Adam serisinde Örümcek Adam’ı canlandıran, Tick Tick Boom ve Savaş Vadisi filmlerindeki rolleriyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına aday olan İngiliz-ABD'li oyuncu Andrew Garfield, katıldığı programda Filistin’e destek mesajı verdi.

Program sunucusunun "Ne istersin, neye ihtiyacın var?" sorusuna yanıt veren Garfield, "Dünyadaki insanlara göre benim bir şeye ihtiyacım yok. Enerjimizi gerçekten önemli olan şeylere harcamalıyız" dedi.

"KALBİMİZİ ACI ÇEKENLER İÇİN ORTAYA KOYMALIYIZ"

Sunucnun "Önemli olan ne?" sorusu üzerine Garfield, Gazze’deki Filistinlilerin hayatlarına dikkat çeken açıklama yaptı.

Ünlü aktör "Kalbimizi ve enerjimizi acı çeken, ezilen, şu anda dünyamızın dehşetinin ağırlığı altında acı çeken herkes için ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.



Garfield "Onurlu bir yaşam sürme seçeneğine sahip olmayan herkes için enerjimizin ulaşması gereken yer tam da orası" dedi.

Oscar adayı olan aktörün daha önce de Gazze’ye destek verdiği biliniyordu.