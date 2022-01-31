'Örümcek Adam'lı market saldırganları mahkemelik

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir süpermarkette yaşanan olayda, örümcek adam kostümü giyen bir kişi, görevliye saldırmıştı.

Olayın videosu internette hızla yayılmıştı. Kamera kaydında bir kadın çalışanın aldığı darbeler sonucu yere devrildiği görülüyordu.

Altı kişilik ekipten ikisi suçlarını kabul ederken dördü masum oldukları yönünde ifade verdi. Saldırganlardan tekme atan Josh McDonald, Covid-19 nedeniyle mahkemeye çıkamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Londra Metropolitan Polisi, saldırıda bir kadının hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydederek, yaşları 18 ila 37 arasında olan 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

OLAYIN VİDEOSU