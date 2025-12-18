Oscar ödülleri YouTube'a taşınıyor

Dünyanın en büyük ödül töreni, televizyon yayınından dijital dünyaya taşınıyor.

Akademi'nin sosyal medya hesapları ve YouTube, 2029 yılından 2033 yılına kadar küresel yayın haklarını YouTube'a verecek bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Disney'e ait olan ABC televizyon ağı, törenin yayın haklarını elinde bulunduruyor ve 2028'deki 100. Akademi Ödülleri'ne kadar yayınlamaya devam edecek.

DÜNYA GENELİNE CANLI VE ÜCRETSİZ YAYIN

Kırmızı halı yayını, sahne arkası görüntüleri ve Governors Ball da dahil olmak üzere gösteriyi çevreleyen tüm etkinlikler, dünya genelindeki tüm izleyiciler için canlı ve ücretsiz olarak sunulacak.

Haberlere göre, tören yayınlanırken reklamlar da gösterilecek. Bu adım, "altyazı" ve "birden fazla dilde seslendirme" seçenekleriyle ödül törenini küresel izleyiciler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Lynette Howell Taylor yaptıkları açıklamada, "YouTube ile çok yönlü bir küresel ortaklığa girmekten ve Oscar ödüllerinin ve yıl boyunca süren Akademi programlarımızın gelecekteki adresi olmasından dolayı heyecan duyuyoruz." dedi.

YOUTUBE'UN DOKUZ HANELİ TEKLİFİ

İçerideki kaynaklardan gelen bilgilere göre YouTube, Disney/ABC ve NBC Universal'ın sekiz haneli teklifini geçersiz kılarak, yayın haklarını elinde bulundurması için Akademi'ye dokuz haneli bir ücret ödedi.

YouTube'da izlenme oranlarının nasıl ölçüleceği şu anda bilinmiyor, ancak aynı zamanda Akademi ödüllerinin yayınlandığı kanal da reytingleri dikkate almıyor. Disney/ABC yöneticileri için Oscar yayın haklarından vazgeçmek, kanallar için büyük bir darbe olacak.

Mart ayında gerçekleşecek olan 2026 Oscar Ödülleri töreninde ilk kez "oyuncu seçimi" dalında ödül verilecek.