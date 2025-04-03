Oscar ödüllü Anora'nın Rus aktörü ölüm listesinde!

Oscar ödüllerine damga vuran “Anora” filmiyle dünya çapında tanınan rus aktör Mark Eydelshteyn zor günler yaşıyor.



23 yaşındaki oyuncu Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçlanıyor.

Eydelshteyn'in, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişilerin isimlerinin yer aldığı “Mirotvorets” adlı veri tabanına eklendi.



Rus basınında yer alan haberlere göre Eydelshteyn, "Kırım'ı ziyaret ederek Ukrayna devlet sınırını kasıtlı olarak tekrar tekrar ihlal ettiği" gerekçesiyle listeye alındı.



Genç aktörün, 2022’de Kırım’da çekilen “Sasha’nın Ülkesi” filmindeki rolü listeye eklenmesinde etkili oldu. Film ayrıca Eydelshteyn'ı ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak konumlandırdı.



Eydelshteyn’in “Anora” filmindeki rol arkadaşı Rus oyuncu Yura Borisov da benzer gerekçelerle daha önce bu listede yer almıştı.



2014’te kurulan “Mirotvorets”, geçmişte de benzer suçlamalarla gündeme gelmiş ve listedeki bazı kişilerin şüpheli ölümleri nedeniyle “ölüm listesi” olarak anılmıştı.



Web sitesinin Ukrayna hükümetiyle bağlantısı olmasa da, Rusya ile işbirliği yapmak veya Rus yanlısı ayrılıkçı hareketlere katılmakla suçlanan kişilerin isimleri yer alıyor.

