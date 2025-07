Oscar ödüllü No Other Land'in yönetmeni İsrail askerlerince gözaltına alındı

İsrail ordusunun "En İyi Belgesel" dalında 2025 yılında Oscar kazanan "No Other Land"ın yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Bilal'i işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail basınındaki haberlerde aktarılana göre, El Halil kentine bağlı Susya köyünde 3 Filistinlinin bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere taş attıkları iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.



Gözaltına alınanlar arasında Bilal'in de olduğu ifade edildi.

Bilal, mart ayında da Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğramış, daha sonra gözaltına alınmıştı.



YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ FİLİSTİNLİ AKTİVİSTİ HAYATTAN KOPARDI



Filistin topraklarını gasbeden Yinon Levi isimli bir Yahudi yerleşimci, dün El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da sağa sola rastgele ateş açtı.

Levi'nin saldırısı sonucu "No Other Land" belgeseline katkı sunan Filistinli aktivist Avde Hadalin hayatını kaybetti.

Hathleen'in Hanady adında bir eşi ve üç küçük çocuğu vardı, İngilizce öğretmeni ve yazar olan Hathleen', Masafer Yatta'daki yerel kulüpte futbol oynuyordu.



No Other Land'in Filistinli diğer yönetmeni Basel Adra, X'te yaptığı paylaşımda, Hathleen ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şunları yazdı: “Sevgili dostum Awdah bu akşam katledildi. Köyündeki toplum merkezinin önünde dururken, bir yerleşimci göğsüne bir kurşun sıkarak hayatını aldı. İsrail bizi böyle yok ediyor, tek tek hayatlarımızı.”



ABD merkezli aktivist grup Jewish Voice for Peace, “Awdah Hathleen'i tanımak, onu sevmektir” diye yazdı. Grup, X'te “Awda her zaman ailesi, köyü ve Awda ile tanışma şerefine nail olan daha geniş uluslararası aktivist topluluğu için bir dayanak noktası olmuştur” ifadelerini kullandı.

BIDEN YASAK GETİRDİ, TRUMP KALDIRDI



Eski ABD Başkanı Joe Biden, Hadalin'i öldüren Levi'ye Filistinli sivillere saldırıları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump ise göreve geldikten sonra Levi'ne yönelik yaptırımı kaldırdı.