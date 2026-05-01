Oscar ödülü uçakta kayboldu: Yönetmen şaşkın

Bu yıl en iyi belgesel dalında ödül kazanan “Mr. Nobody Against Putin” filminin yönetmeni Pavel Talankin’e ait Oscar heykelciği, uçuş sırasında kayboldu.

Talankin, New York’taki John F. Kennedy Havalimanı'ndan Frankfurt’a Lufthansa ile seyahat etmek üzereyken, ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi görevlileri heykelciğin güvenlik riski oluşturabileceğini belirtti.

“SİLAH OLARAK KULLANILABİLİR” DEDİ

Yardımcı yönetmen David Borenstein, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevlilerin Oscar’ı “silah olarak kullanılabilecek bir nesne” olarak değerlendirdiğini aktardı.

Borenstein, heykelciğin görevliler tarafından bir kutuya konularak uçağın kargo bölümüne gönderildiğini belirtti.

FRANKFURT'TA HEYKEL BULUNAMADI

Ancak ödül Frankfurt’a varışta kendilerine teslim edilmedi. Borenstein durumu kamuoyuna duyurdu.

Olayın ardından Lufthansa, konuyu ciddiyetle ele aldıklarını açıkladı. Şirket sözcüsü, “Bu durumdan derin üzüntü duyuyoruz. Oscar’ın bulunup en kısa sürede iade edilmesi için kapsamlı bir arama yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.

“OSCAR NASIL SİLAH SAYILIR?”

Almanya’ya ulaştıktan sonra konuşan yönetmen Talankin, Oscar’ın güvenlik tehdidi olarak görülmesini “tamamen anlaşılmaz” olarak nitelendirdi.

Daha önce farklı havayollarıyla yaptığı uçuşlarda heykelciği kabin bagajında taşıdığını ve hiçbir sorun yaşamadığını söyledi.

ÖDÜLÜ KAZANAN BELGESEL

Talankin ve Borenstein’ın belgeseli, Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki bir okulda iki yıl boyunca kaydedilen görüntülere dayanıyor. Film, öğrencilerin savaş yanlısı söylemlere nasıl maruz kaldığını ele alıyor.

2024’te Rusya’dan ayrılan 35 yaşındaki yönetmen, filmi “bir neslin nasıl öfke ve saldırganlığa yöneldiğini belgelemek” amacıyla çektiğini ifade ediyor.