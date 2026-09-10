Oscar'lı yönetmenden Gazze belgeseli. İsrail ordusunun yöntemlerini kendi askerleri ifşa etti

İsrail ordusu ve istihbaratında görev yapan 24 kişinin tanıklıklarına dayanan yeni bir belgesel, Gazze 'deki savaş sırasında Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırılarda kullanılan gizli sistem ve yöntemlere ilişkin çarpıcı iddiaları ortaya koydu.

Oscar ödüllü İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ve Rachel Szor'un çektiği “NAZA” adlı belgesel, Venedik Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi.

Guardian tarafından yapımcılığı üstlenilen film, festivalin prestijli Altın Aslan ödülü için yarışan tek belgesel oldu.

Filmde İsrail ordusunda görev yapan istihbarat yetkilileri ve askerler, Gazze'deki gözetleme faaliyetlerinden yapay zeka destekli hedef belirleme sistemlerine ve uzaktan gerçekleştirilen saldırılara kadar birçok uygulamayı anlatıyor.

24 İSİM KİMLİKLERİNİ GİZLEYEREK KONUŞTU

Belgeselde yer alan 24 İsrailli askeri yetkili ve istihbarat görevlisinin röportajları, kamuoyuna konuşmalarının yaratabileceği riskler nedeniyle anonim olarak gerçekleştirildi.

Görüşmeler Tel Aviv'deki binaların çatılarında gece saatlerinde kaydedildi.

Katılımcıların kimliklerinin belirlenmesini engellemek amacıyla görüntüleri ve sesleri dijital olarak değiştirildi.

Filmin yapımcıları, içeriğin perşembe günkü galasına kadar sıkı şekilde gizli tutulduğunu belirtti.

YAPAY ZEKAYLA HEDEF BELİRLEME İDDİASI

Tanıklıklarda öne çıkan konulardan biri, İsrail ordusunun Gazze'de hedef belirlemek için kullandığı yapay zeka destekli sistemler oldu.

Belgeseldeki anlatımlara göre bu sistemler, düşük rütbeli olduğu belirtilen çok sayıda Hamas mensubunu potansiyel hedef olarak belirlemek amacıyla kullanıldı.

İsrailli asker ve istihbaratçıların iddiasına göre belirlenen kişiler daha sonra, ailelerinin de ölebileceği bilinmesine rağmen geceleri evlerinde bombalandı.

Belgeselde, saldırılarda ölebilecek sivillerin sayısını ifade etmek için İsrail ordusunda “NAZA” kısaltmasının kullanıldığı belirtiliyor. Filmin adı da bu askeri terimden geliyor.

TELEFONLARI HACKLEYİP KONUŞMALARI DİNLEDİLER

Belgeselde yer alan bir diğer iddiaya göre İsrail ordusu, hedef olarak belirlediği kişilerin konumlarını tespit etmek amacıyla cep telefonlarını hackledi.

İstihbarat görevlilerinin bu kişilerin eşleri ve çocuklarıyla yaptıkları konuşmaları gizlice dinlediği de öne sürüldü.

Tanıklıklara göre bazı durumlarda aile üyeleriyle yapılan konuşmalar saldırıdan yalnızca birkaç dakika öncesine kadar takip edildi ve ardından evler vuruldu.