Oslo'daki Amerikan elçiliği yakınında patlama

Norveç'in başkenti Oslo'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında gece saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Bölgeye çok sayıda polis gücü sevk edildi.

İlk bilgilere göre olayda yaralı olmadığı ifade edildi. Norveç basınına konuşan görgü tanıkları bölgeden duman çıktığını ifade etti. Yetkililer olayın nedeniyle ilgili bir açıklama yapmazken, Oslo polisinin patlamaya neyin sebep olduğu veya kimlerin karıştığına ilişkin incelemelerinin sürdüğü vurgulandı.