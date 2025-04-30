Osman Hamdi Bey'in kayıp tablosu 1 milyon sterline satıldı

Yakın zamanda yeniden keşfedilen 19. yüzyıl Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey'e ait bir tablo, dün Londra'da düzenlenen bir müzayedede 1 milyon sterline (1,3 milyon dolar) satılarak koleksiyonerlerin ve kurumların yoğun ilgisini çekti.

Avrupa'daki özel koleksiyonlarda bir asırdan fazla bir süre kaldıktan sonra yeniden gün yüzüne çıkan 1881 tarihli "Kahve Hazırlanıyor", yakın zamana kadar sadece ünlü fotoğrafçılar Jean Pascal Sebah ve Policarpe Joaillier tarafından aynı yıl çekilen siyah-beyaz bir fotoğraftan biliniyordu.

Satış, 50 sanat eserinin art arda satıldığı bir müzayedede en yüksek değere ulaşan eser oldu.

Tablo, isimsiz bir alıcı tarafından telefon teklifiyle satın alındı.

ESERİN HİKAYESİ

İlk olarak 1910 civarında Gürcistanlı bir sanat koleksiyoncusu olan Prens Sadiq Yadigarov tarafından satın alınan eser, oğlu Archil'e ve daha sonra 1930 civarında Viyana'da Archil ile evlilik yoluyla akraba olan özel bir koleksiyoncuya geçti ve 2008 yılına kadar burada kaldı.

O zamandan beri, yakın zamanda ortaya çıkana kadar başka bir Avusturyalı özel koleksiyonda tutuldu.

Zengin çinili, sütunlu bir iç mekanda (belki de İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda hayali bir harem kompleksinde) yer alan resim, iki genç kadını ritüel bir kahve hazırlarken tasvir ediyor.

Ortam kurgusal ancak Sotheby's kataloğunun tanımladığı gibi “görkemli ve mücevher benzeri bir lüks izlenimi” veren ayrıntılara mükemmel bir özen gösterilerek inşa edilmiş.

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

Seçkin bir Osmanlı ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Hamdi Bey, 1860'ların başında hukuk eğitimi almak üzere Paris'e gönderilmiş, ancak burada resim ve arkeoloji alanlarında kendini geliştirdi.

Doğulu konuları tasvir etmek için Batılı sanat tekniğini benimseyen Hamdi Bey, yalnızca 19. yüzyılda Oryantalist sanat için büyüyen pazara yanıt vermekle kalmadı, aynı zamanda Müslüman kültürüne dair derin anlayışını Osmanlı yaşamının incelikli ve saygılı tasvirlerini yaratmak için kullandı.

