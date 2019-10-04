Şanlıurfa, Suriye açısından önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İdlib, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde faaliyet yürüten Özgür Suriye Ordusu unsurlarının temsilcileri bir araya geldi.



Toplantıya Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Savunma Bakanı Salim İdris ve 16 ÖSO komutanı katıldı.



Görüşmelerden ‘Milli Ordu’ çatısı altında birleşme kararı çıktı.



Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, “Oluşturduğumuz bu ordu suriye’de özgürleştirme savaşları ile topraklarımıza her türlü zulüm, mezhepçilik ve diktatörlükten kurtarmaya yönelik çabalarına devam edecektir” dedi.



Toplantıda Fırat'ın doğusuna yönelik mesajlar da verildi.



Terörle mücadelede “Türkiye’nin yanındayız” diyen Abdurrahman Mustafa, "Herkesin bildiği üzere Fırat’ın doğusundaki halkımız katliamlara maruz kalmış, maruz kalmış, köyleri ve beldeleri yıkılıp, yakılarak göç ettirilmiştir. Bize düşen bu zülmü ortadan kaldırmak ve Türkiye’nin terörle mücadelesini tam destek vermektir" ifadelerini kullandı.



Savunma Bakanı Salim Hıdır ise profesyonel ordunun önemini vurguladı, birlikte terör tehdidini ortadan kaldıracaklarını söyledi..



Hıdır, “Bu birleşme ile profesyonel bir ordu yaratmak istiyoruz. Rusya, rejim, PKK, PYD ve diğer terörist grupların tehdidi devam ediyor. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonunu destekliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Emir bekliyoruz" diye konuştu.

