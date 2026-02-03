Ötanazi isteyen hasta yüzünü bağışladı. Ameliyata 100'den fazla kişi katıldı

İspanya'nın Barcelona kenti tıp dünyasında bir ilke sahne oldu. Dünyada bir ilk olarak, bir hasta kendisi ötanazi uygulamasına girmeden yüzünü bağışlamayı teklif etti ve hastane bu yüz naklini gerçekleştirdi.

Prestijli Vall d'Hebron hastanesi yaptığı açıklamada, karmaşık ameliyatın yüzün orta kısmından kompozit doku naklini içerdiğini söyledi. Ameliyata psikiyatristler ve immünologlar da dahil olmak üzere yaklaşık 100 uzmanın katıldığı belirtildi.

Hastanenin nakil koordinatörü Elisabeth Navas, bağışçının "insanı hayrete düşüren bir olgunluk seviyesi" gösterdiğini söyledi.

Navas, "Hayatına son vermeye karar veren biri, son dileklerinden birini bir yabancıya adıyor ve ona bu büyüklükte ikinci bir şans veriyor" dedi.

ALICININ YÜZÜ BİR BÖCEK ISIRIĞINDAN ZARAR GÖRDÜ

Carme isimli yüz nakli alıcısının yüzüne ne olduğu da hastane tarafından açıklandı. Buna göre hasta, bir böcek ısırığının neden olduğu bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan yüz dokusu nekrozu geçirdi. Bu durumun hastanın konuşma, yemek yeme ve görmesini etkilediği belirtildi. Hastane, düzenlenen basın toplantısında ameliyatın iyi geçtiğini ve naklin ardından iyileşme sürecinin de çok iyi gittiğini açıkladı.

Yüz nakli gerektiren bu tür vakalarda, donör ve alıcının aynı cinsiyete, kan grubuna ve benzer kafa büyüklüğüne sahip olması gerektiği belirtildi.

İspanya'da bugüne kadar yapılan altı yüz naklinin yarısı Vall d'Hebron personeli tarafından gerçekleştirildi. Katalonya'daki hastane ayrıca 2010 yılında dünyanın ilk tam yüz naklini de gerçekleştirmişti.

49 milyonluk nüfuslu İspanya, 2021 yılında ötanaziyi yasallaştıran dördüncü Avrupa Birliği ülkesi oldu. Hükümet verilerine göre, 2024 yılında 426 kişiye ötenazi uygulandı.