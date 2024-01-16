Ötegezegen nedir?

Güneş dışı gezegenler 19. yüzyılın ortasında bilimsel araştırma konusu haline geldi. 1 Temmuz 2023 itibarıyla, 4.001 gezegen sisteminde varlığı doğrulanmış 5.425 ötegezegen bulunmaktadır ve bu gezegen sistemlerinden 868 kadarı birden fazla gezegene sahiptir.

ÖTEGEZEGEN NEDİR?

Güneş Sistemi'ndeki bütün gezegenler Güneş etrafındaki yörüngede dolanırlar. Diğer yıldızların etrafında dolanan gezegenlere de ötegezegenler denir.



Ötegezegenleri direkt olarak teleskopla gözlemlemek çok zordur. Yıldızlarının parlak ışığı arkasında görünmezler.



ÖTEGEZEGEN TESPİTİ



Ötegezegenleri araştırmanın yollarından bir tanesi “titreşen” yıldızlara bakmaktır. Yörüngedeki bir gezegen, yıldızının hafifçe merkezin dışında yörüngede dönmesine neden olur ve uzaktan bakınca bu merkezden sapma durumu yıldızın titriyor gibi görünmesini sağlar.



Araştırmacılar bu titremeyi diğer bir deyişle salınımı gözlemleyerek yüzlerce gezegen keşfettiler. Fakat bu yöntem ile sadece Jüpiter ya da daha büyük boyutlardaki gezegenler bulunabilir. Dünya boyutlarındaki gezegenleri bulması daha zordur çünkü bu gezegenler yıldızlarına keşfedilmesi daha zor bir salınım yaptırır.