Otizm tedavisinde önemli gelişme. İlacın onay süreci başladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bazı otizmli çocuklarda görülen beyin folat eksikliği semptomlarını hafifletebilecek bir ilacının kullanımına onay verdi.

Folinik asit olarak da bilinen bu ilaç, halihazırda kanser ve anemi tedavisinde kullanılıyor.



Politico'nun haberine göre yeni karar, otizmli çocuklarda görülen “serebral folat eksikliği” ve buna bağlı konuşma bozuklukları için de potansiyel tedavi kapısını aralıyor.

SEMPTOMLARI HAFİFLETECEK

Federal sağlık yetkilileri, lökovorinin otizmli çocuklarda sözlü iletişimi geliştirdiğine dair araştırmalara dikkat çekti. FDA Başkanı Marty Makary, NIH Direktörü Jay Bhattacharya ve Medicare & Medicaid Hizmetleri Yöneticisi Mehmet Öz’ün imzasını taşıyan açıklamada, “İlaç otizm için bir tedavi değil, ancak bazı semptomların hafifletilmesine katkı sağlayabilir” ifadelerine yer verildi.

Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte eyalet Medicaid programlarının da ilacı otizm tedavisi kapsamında karşılaması bekleniyor. Ayrıca Ulusal Sağlık Enstitüleri, lökovorinin güvenliği ve etkinliğini ölçmek için yeni klinik araştırmalar başlatacak.

Bununla birlikte, bilim insanları verilerin halen sınırlı olduğunu ve daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Öte yandan aynı gün yayımlanan bir görüş yazısında, federal sağlık yetkilileri hamilelikte yaygın olarak kullanılan parasetamolün (asetaminofen) olası risklerine de dikkat çekti. ABD ve İngiltere’deki sağlık otoriteleri, mevcut verilerin çelişkili olduğunu ancak talimatlara uygun kullanıldığında parasetamolün hamilelikte güvenli kabul edildiğini hatırlattı.