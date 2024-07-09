Otizmde hızlı teşhis umudu! Basit bir dışkı testi yeterli olacak

Bilim insanları, otistik kişilerin bağırsaklarında bulunan mikroplarla, otistik olmayan kişilerin bağırsaklarında bulunan mikroplar arasında tutarlı farklılıklar keşfetti.



Bilim insanları, sindirim sistemindeki 31 mikrop ve biyolojik fonksiyona dayanarak otistik çocukları yüzde 82'ye varan doğrulukla tespit edebildiler.



Bu keşif, otizmin hızlı teşhisi için ucuz ve basit bir test yaratma umutlarını yeşertti.



Bulgular, rutin bir dışkı örneği testinin doktorların otizmi erken teşhis etmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Otizmli bireyler bu sayede bugün kliniklerde kullanılan uzun prosedürlere göre çok daha hızlı tanı alabilecek.

ÇOĞU ÇOCUĞA 6 YAŞINDA TANI KONUYOR



Çalışmada ayrıca otistik çocuklarda enerji ve nörogelişimde rol oynayan çeşitli metabolik yolların bozulduğu gibi başka değişiklikler de ortaya çıkarıldı.



Genellikle otizm için doğrulanmış bir tanı koymak üç ila dört yıl sürer ve çoğu çocuğa altı yaşında tanı konur.



Otizm oranları son yıllarda farkındalığın büyük ölçüde artması ve durumu teşhis kriterlerinin genişletilmesi nedeniyle fırladı. Birçok batı ülkesinde, artık her 100 kişiden birinin otizm spektrumunda olduğu düşünülüyor.



İkizler üzerinde yapılan çalışmalar otizmin yüzde 60-90'ının genetik olduğunu, ancak yaşlı ebeveynler, doğum komplikasyonları ve hamilelikte hava kirliliğine maruz kalma gibi diğer faktörlerin de katkıda bulunduğunu gösteriyor.