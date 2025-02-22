Otobüsle kamyon çarpıştı: Korkunç kazada 12 öğrenci hayatını kaybetti

Brezilya basınında çıkan habere göre, Sao Paulo kentinden hareket eden bir otobüs, Waldir Canevari otoyolunda bir kamyonla çarpıştı.



Kazada, 12 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.



Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Korkunç kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim" dedi.



Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Kazanın ardından öğrencilerin eğitim gördüğü Franca Üniversitesi, üç günlük yas ilan etti.

