Otoyolu kapatan İsrailli rehine aileleri Netanyahu'yu protesto etti

İsrailli protestocular Tel Aviv'de ana bir otoyolu kapatarak esir takası ve Gazze'de ateşkes talep etti.



İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, aralarında Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının da bulunduğu protestocuların, Ayalon Otoyolu'nu kapattıklarını ve Gazze'deki İsrailli esirlerin fotoğraflarını taşıdıklarını bildirdi.



İsrailli Haaretz gazetesi, protestonun esirlerin aileleri tarafından yönetildiğini, polisin daha sonra müdahale ederek otoyolu yeniden açtığını duyurdu.

Gazeteye göre protestoculardan biri, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun esir takası görüşmelerini farklı gerekçelerle seyrinden çıkarmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.



İsrailli yetkililer Gazze'de yaklaşık 120 rehinenin tutulduğunu tahmin ederken Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında onlarca esirin öldüğünü bildirdi.



Son haftalarda İsrailli protestocular ve rehine aileleri, esir takası ve Gazze'de ateşkes talep eden eylemlerini artırdı.



İsrail ile Hamas arasında ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen dolaylı görüşmeler, Netanyahu'nun Hamas'ın çatışmaları durdurma çağrısını reddetmesi nedeniyle sekteye uğradı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil ateşkes talep eden kararını hiçe sayan İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü acımasız saldırılar nedeniyle uluslararası kınamayla karşı karşıya kaldı.



Yerel sağlık yetkililerine göre o tarihten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 38 bin 700 Filistinli öldürüldü ve 89 binden fazla kişi yaralandı.



İsrail saldırılarının üzerinden dokuz aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Gazze'nin büyük bir bölümü gıda, temiz su ve ilaç ablukası nedeniyle harabeye dönmüş durumda.