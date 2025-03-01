Oval Ofis krizi sonrası Zelenski'den ilk açıklama: "Teşekkürler Amerika"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı gerginliğin ardından ilk açıklamayı yaptı.

Zelenski, sosyal medya paylaşımında, “Teşekkür ederim Amerika. Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz de bunun için çalışıyoruz” diye yazdı.

Amerikan Fox News'e de konuşan Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaşadıkları tartışmaya ilişkin, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

Zelenski, sunucunun Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki sorusuna, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.



"Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur" diye konuşan Zelenski, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerini vurguladı.



"BUGÜN OLANLAR İÇİN PİŞMAN MISINIZ?"

"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenski, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir" diye karşılık verdi.



"Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz. Güvenlik garantileri istiyoruz" ifadesini kullanan Zelenski, istifa edip etmeyeceği hakkındaki soruya ise "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karadır" yanıtını verdi.

