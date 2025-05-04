"Oval Ofis" satılığa çıktı: 23 milyon dolara Beyaz Saray hayatı

Florida’nın Thonotosassa Gölü kıyısında yer alan, içinde Oval Ofis’in birebir kopyası bulunan özel tasarım malikane satışa çıkıyor. Mülkün satış fiyatı 23,6 milyon dolar olarak belirlendi.

Sağlık girişimcisi Tom Simpson ve eşi June tarafından 2012 yılında inşa edilen mülk, özellikle içinde yer alan Oval Ofis’in 88 metrekarelik kopyasıyla ilgi topluyor. Oval odada, Beyaz Saray’daki ünlü Resolute Masası’nın bir replikası da yer alıyor.

AMERİKAN TARİHİNİ YANSITIYOR

Mülk, çiftin hem Amerikan tarihine hem de Major League Baseball’a olan ilgisini yansıtacak şekilde dekore edilmiş. Özel bir halıyla kaplı olan beyzbol temalı odada, eski Yankee Stadyumu koltukları ve Atlanta Braves’e ait hatıralar yer alıyor.

Yaklaşık 150 bin dolara mal olan salon, 30-40 kişilik davetlerin düzenlendiği sosyal bir alan olarak tasarlanmış.



Evin başka bir kısmında yer alan “Walk of Fame” koridorunda, The Beach Boys ve Aerosmith gibi sanatçılara ait imzalı gitarlar, ayrıca Tom Hanks, Elton John, Lady Gaga ve Cher gibi ünlülerle anıları temsil eden zemin plakaları sergileniyor. Bu alan, çiftin tanıştığı isimlerle olan bağlarını da yansıtıyor.

BÖLGENİN EN PAHALI SATIŞI



Tom Simpson, 2024 yılında 79 yaşındayken Parkinson hastalığı ile mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. June, bu anılarla dolu evi artık içinde yaşayamayacağına karar vererek satışa çıkardı.



Mülk, Premier Sotheby’s International Realty tarafından satışa sunuldu. Tüm alan birlikte ya da iki ayrı parsel halinde alınabiliyor:

• 14 dönümlük ana konut: 18,9 milyon dolar

• 8 dönümlük ek arazi (ahır ve sera dahil): 4,7 milyon dolar

Satış gerçekleşirse, 2021 yılında satılan 22,5 milyon dolarlık evi geride bırakarak Tampa bölgesindeki en pahalı konut satışı olacak.

