Oxfam'dan uyarı: İngiltere Parlamentosu tatildeyken yaklaşık 7 bin Gazzeli öldürülecek ya da yaralanacak

Oxfam, İsrail'in Gazze saldırıları aynı ölçüde devam ederse İngiltere Parlamentosu'nun tatilde olacağı 30 Temmuz-2 Eylül tarihlerinde Gazze'de yaşanacağı öngörülen ölüm ve yaralanmalara ilişkin raporunu açıkladı.



Raporda, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 8 Mayıs-22 Temmuz tarihlerinde Gazze'deki ortalama günlük ölüm oranını 55,49, yaralanma oranını ise 152 olarak açıkladığı hatırlatıldı.



İngiltere Parlamentosunun tatilde olacağı 33 günde tahmin edilen ölüm ve yaralanma sayılarının da OCHA oranları baz alınarak hazırlandığı bilgisi raporda paylaşıldı.



Raporda, 33 günlük süreçte Gazze'de tahmini ölüm sayısının 1831 olacağı öngörüsü yer alırken aynı dönemde yaralanan Gazzeli sayısının ise 5 bin 16 olacağı tahmin edildi.



Hesaplara göre ölü ve yaralıların yaklaşık 1800'ünün çocuk olacağı da raporda belirtildi.



HAVA SALDIRILARI ÖLÜMLERİN YÜZDE 45'İNDEN SORUMLU



Gazze'deki ölümlerin yüzde 45'inden İsrail hava saldırılarının sorumlu olduğu ifade edilen raporda, kullanılan yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki Mark 84 bombalarının ise 350 metreye kadar şarapnel saçarak bütün bir mahallede etkili olduğuna dikkat çekildi.



Özellikle hava saldırılarında kullanılan F-35'lerin bazı parçalarının İngiltere'de üretildiği hatırlatılan raporda, İsrail'e silah satışının durdurulmasının hukuki sorumluluk olduğuna vurgu yapıldı.



Geçmişte hem Muhafazakar Parti hem de İşçi Partisi hükümetlerinin İsrail'e silah satışını askıya aldığı da hatırlatıldı.



Rapora yönelik Oxfam'dan yapılan açıklamada, İsrail hava saldırılarına ilişkin İngilizce kaynakları Silahlı Şiddete karşı Eylem (AOAV) isimli örgütün taradığı ancak İngilizce kaynakların Gazze'deki saldırılarla ilgili olması gerekenden daha az bildirim yaptığı vurgulandı.



Aynı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam İngiltere Başkanı Halima Begum, "İsrail'in elindeki F-35 gibi savaş uçakları, Gazze'de ayrım gözetmeksizin aralıksız olarak sivilleri öldüren ve sakat bırakan ölümcül bombalar atıyor. İsrail'e F-35 parçaları satan İngiltere, İsrail'in hava saldırılarının çoğunu ve Gazze'nin yok edilmesini etkili şekilde kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.



Begum, "İngiltere hükümetinin doğrudan ya da üçüncü taraflar aracılığıyla satılan silahlar için hem mevcut hem de yeni ihracat lisanslarını askıya alması kritik öneme sahip." açıklamasını yaptı.

