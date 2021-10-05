Oxford İngilizce Sözlüğü'ne 26 Korece kelime eklendi

Güney Kore etkisi dünyada artarken, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün (OED) son baskısına Kore kökenli 26 yeni kelimenin eklendiği belirtildi.



BBC'de yer alan habere göre, OED tarafından yapılan açıklamada, son baskıda 26 Korece kelimenin sözlüğe entegre edildiği aktarılırken, söz konusu eklemelerle "hepimiz Kore dalgasının zirvesine çıkıyoruz" ifadesi yer aldı.



Kore yemeklerinin son listede yoğun bir şekilde bulunduğu belirtilirken, banchan, bulgogi, kimbap gibi yemekler sözlükte yerini aldı.



Ayrıca, Güney Kore pop kültüründe öne çıkan hallyu, K-drama, manhwa, mukbang gibi kelimeler de sözlükte temsil edildi.



King's College London'dan Dr. Hye-Kyung Lee, Güney Kore'nin sinema, müzik, kültür gibi pek çok alanda dünyayı etkilediğini söyleyerek, K-drama ve K-pop gibi alanların yükselişini örnek gösterdi.



Güney Kore'nin kültürel ihracatının İngiltere'deki başarısı bir süredir devam ediyor.



2012'de Güney Koreli pop yıldızı Psy'nin Gangnam Style adlı şarkısı İngiltere'de single listelerinin zirvesine çıkmıştı.



Oscar ödüllü Parasite filmi şu anda İngiltere'de en çok hasılat yapan İngilizce olmayan film olarak kayda geçti.



Ayrıca, pop grubu BTS, bu yıl İngiltere'de liste başı olduğu bir albüme imza atan ilk Koreli grup oldu.



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