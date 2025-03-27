Oxford Sözlüğü çevrilemez kelimelere yenisini ekledi

Oxford İngilizce Sözlüğü’nün, çevrilemez ya da İngilizce karşılığı olmayan kelimeler listesine "Gigil" kelimesini eklediği bildirildi.

Kelime, aşırı şirinlik karşısında duyulan dayanılmaz dürtüyü anlatıyor.



Sözlük, Filipinler'in resmi dili Filipincenin temelini oluşturan Tagologca'dan alınan kelimeye ilişkin, “Yoğun duygular içindeyken dayanılmaz dürtülerin oluştuğu anları tarif etmektedir” açıklamasını yaptı.