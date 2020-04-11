Oxford Üniversitesi: Corona virüs aşısı eylülde hazır olabilir

Yeni tip corona virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi aşı bilimi profesörü Sarah Gilbert corona virüs aşısının eylül ayında hazır olabileceğini söyledi.

NTV Haber 11.04.2020 - 18:03

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İngiltere'deki Oxford Üniversitesi profesörü Sarah Gilbert kendisinin liderlik ettiği ekibin aşıyı eylül ayında geliştireceğinden "Yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtti.

İngiliz The Times gazetesine konuşan Sarah Gilbert'in dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğu vurgulandı.

Corona virüs aşısının geliştirilmesinden sonra iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebileceği belirtiliyor.

İngiliz hükümeti daha önce aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde, millyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini açıklamıştı.

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