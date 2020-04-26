Oxford Üniversitesi'nden 20 dakikada sonuç veren corona virüs testi

İngiltere’de Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları 20 dakikada sonuç verecek ve haftada 1 milyon adet üretilebilecek yeni tip corona virüs(Covid-19) antikor test kitleri geliştirdi. İngiliz hükümetinin şimdiden 50 milyon sipariş verdiği bildirildi.

ntv.com.tr - DHA 26.04.2020 - 12:58 | Son Güncelleme : 26.04.2020 - 12:59

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Oxford’lu bilim insanları, 20 dakika içinde sonuç veren ve parmaktan alınan 1 damla kan ile kişide corona virüse karşı bağışıklığı olup olmadığını belirleyen antikor kan testi geliştirdiklerini duyurdu. Hamilelik testi benzeri bir aparat olarak tasarlanan testin tanesinin 86.29 Türk lirası (10 pound) olacağı açıklandı.

İngiltere’nin en iyi bilim insanları tarafından geliştirilen antikor testi, kişinin corona virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını belirleyecek. Test sonucuna göre virüse karşı bağışıklığı olan kişiler, işine ve sosyal hayata güvenli bir şekilde dönebilecek. 

AŞI ÇALIŞMALARINDA İNSAN DENEYLERİNE BAŞLADI

Öte yandan, Oxford Üniversitesi, potansiyel yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını insanlar üzerinde denemeye başladı.

BBC'nin haberine göre, aşı denemeleri çalışmaları ilk 2 gönüllüyle başladı. Bunlardan birine potansiyel corona virüs aşısı, diğerine de kontrol amaçlı menenjit aşısı enjekte edildi.

800'den fazla kişinin katıldığı çalışmada, gönüllüler kendilerine hangi aşının enjekte edildiğini bilmeyecek, bu bilgi sadece farkı inceleyecek doktorların ulaşımına açık olacak.

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