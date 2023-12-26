Oxford uyardı: Yapay zekaya sırlarınızı ve politik görüşlerinizi anlatmak akıllıca olmayabilir

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Mike Wooldridge, yapay zeka aracının güvenilir bir sırdaş olarak görülmemesi gerektiğini, çünkü sizi zor durumda bırakabileceğini söyledi.



Profesörün iddiasına göre, yapay zeka sohbet botuna söyleyeceğiniz her şey gelecekteki versiyonların eğitilmesi için kullanılacak. Ayrıca teknoloji anlattığınız konu hakkında her zaman size "duymak istediklerinizi" söyleyecek.



Profesör, ChatGPT gibi botlarla patronunuzla ilişkiniz hakkında kişisel konuşmalar yapmaya, şikayet etmeye veya siyasi görüşlerinizi ifade etmeye başlamanın son derece mantık dışı olacağını söyledi.

VERİLER SİSTEMDEN GERİ ALINAMIYOR



Profesör Wooldridge, yapay zeka modellerinin çalışma şekli nedeniyle verilerinizi sisteme girdikten sonra geri almanın neredeyse imkansız olduğunu ekledi.



Bu yılın başlarında ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI, kullanıcıların diğer kullanıcıların sohbet geçmişlerini görmesine olanak tanıyan bir hatayı düzeltmek zorunda kaldı.



Firma, sohbetleri yalnızca 30 gün tutacağına ve modeli eğitmek için kullanmaktan kaçınacağına söz veriyor.