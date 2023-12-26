Oxford uyardı: Yapay zekaya sırlarınızı ve politik görüşlerinizi anlatmak akıllıca olmayabilir

Oxford'lu bir akademisyene göre, yapay zeka sohbet botlarına kimseye anlatmadığınız sırlarınızı veya politik görüşlerinizi anlatmak hiç akıllıca değil. Bot, çalışma şekli nedeniyle bilgilerinizi sonraki versiyonlarını eğitmek için kullanabilir.

Oxford uyardı: Yapay zekaya sırlarınızı ve politik görüşlerinizi anlatmak akıllıca olmayabilir

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Mike Wooldridge, aracının güvenilir bir sırdaş olarak görülmemesi gerektiğini, çünkü sizi zor durumda bırakabileceğini söyledi.

Profesörün iddiasına göre, yapay zeka sohbet botuna söyleyeceğiniz her şey gelecekteki versiyonların eğitilmesi için kullanılacak. Ayrıca teknoloji anlattığınız konu hakkında her zaman size "duymak istediklerinizi" söyleyecek.

Profesör, ChatGPT gibi botlarla patronunuzla ilişkiniz hakkında kişisel konuşmalar yapmaya, şikayet etmeye veya siyasi görüşlerinizi ifade etmeye başlamanın son derece mantık dışı olacağını söyledi.

VERİLER SİSTEMDEN GERİ ALINAMIYOR

Profesör Wooldridge, yapay zeka modellerinin çalışma şekli nedeniyle verilerinizi sisteme girdikten sonra geri almanın neredeyse imkansız olduğunu ekledi.

Bu yılın başlarında ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI, kullanıcıların diğer kullanıcıların sohbet geçmişlerini görmesine olanak tanıyan bir hatayı düzeltmek zorunda kaldı.

Firma, sohbetleri yalnızca 30 gün tutacağına ve modeli eğitmek için kullanmaktan kaçınacağına söz veriyor.

Yapay zeka artık ne zaman öleceğimizi ve ne kadar para kazanacağımızı tahmin edebiliyor

Yapay zeka artık ne zaman öleceğimizi ve ne kadar para kazanacağımızı tahmin edebiliyor

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...