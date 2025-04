Oxford'da insan kafatasından yapılmış kapta içecek servis edilmiş

İngiltere’de okurlarla buluşmaya hazırlanan bir kitap, ülkenin sömürgecilik geçmişini bir kez daha ortaya koydu. Oxford Üniversitesi’ne bağlı kolejlerden biri olan Worcester College’da insan kafatasından yapılan ve sıvı tüketmek için tasarlanan bir kabın 2015 yılına kadar kullanılmaya devam ettiği ortaya çıktı.



The Guardian gazetesinin haberine göre, üniversitenin Pitt Rivers Müzesi’nde dünya arkeoloji küratörü olarak görev yapan Prof. Dan Hicks’in “Bütün Abideler Yıkılacak” (Every Monument Will Fall) isimli kitabında, insan kafatasından yapılan, dışı cilalı, gümüş süslemeli “ayin kadehinin” kolejdeki resmi akşam yemeklerinde düzenli olarak kullanıldığı ifade edildi. Kitaba göre, bu durum, 2015 yılına kadar yıllarca sürdü. Hicks, “kafatasının utanç verici tarihine” dikkat çekerek “şarabın kaptan sızmaya başlaması üzerine kabın çikolata servis etmek için de kullanıldığını” anlattı.



“KİMLİKLERİNİN YOK EDİLMESİ DE ŞİDDETE DAHİLDİ”



Hicks’in verdiği bilgilere göre, konukların ve akademisyenlerin bu durumdan rahatsız olmaya başlaması üzerine söz konusu uygulamaya son verildi. Hicks, 2019 yılında kafatasının kökenini araştırmak ve “nasıl olup da hastalıklı bir masa gereci” haline geldiğini incelemek üzere davet edildi.



Sömürgecilik tarihinin çoğunlukla bundan faydalanan isimlere odaklandığına, bu isimler adına anıtlar dikildiğine dikkat çeken arkeolog, kendisinin ise İngiliz kültürel ve beyaz üstünlükçülüğünün ırkçı fikirleri sebebiyle sömürgeciliğin mağdur ve kurbanlarının tarihten nasıl silindiğini göstermek istediğini belirtti. Hicks, “İnsanlıktan çıkarılmaları ve kimliklerinin yok edilmesi de şiddetin bir parçasıydı” dedi.



KAFATASININ KİME AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR



Prof. Hicks, kafatasından “ayin kadehi” yapılan kişinin kimliğine dair hiçbir kayıt bulamadı. Kabın üzerinde yapılan karbon testi ise kafatasının yaklaşık 225 yaşında olduğunu ortaya koydu. Hicks, kafatasının büyüklüğü ve ikinci derece kanıtların kafatasının Karayipler’den gelen ve olasılıkla köleleştirilmiş bir kadına ait olma ihtimaline işaret ettiğini söyledi.



Öte yandan, “kabın” kime ait olduğu konusunda çok fazla kayıt bulunuyor. Buna göre, söz konusu nesneyi 1946 yılında George Pitt-Rivers isimli eski bir öğrenci Worcester College’a bağışlamıştı. Kadehin dışındaki gümüş kenarlıkta da adı yazıyordu. Bir “soy gelişimci” olan bu kişi, faşist lider Oswald Mosley’e desteği sebebiyle İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere hükümeti tarafından hapsedilmişti. Kap ise Victoria döneminde asker ve arkeolog olan dedesine aitti. Dede Augustus Henry Lane Fox Pitt Rivers, 1884 yılında Pitt Rivers Müzesi’ni kurmuştu.