Oy pusulasına "gamalı haç" çizen başkan yardımcısı istifa etti

Almanya'da Baden-Württemberg Eyalet Meclisindeki gizli oylamada pusulaya "gamalı haç" çizen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Meclis Başkan Yardımcısı Daniel Born görevinden istifa etti.



Alman basınında yer alan haberlere göre, Baden-Württemberg Eyalet Meclisinde "Oberrhein Konseyine" üye seçimi için dün yapılan gizli oylamada bir milletvekilinin oy pusulasına Almanya’da Nazi sembolü olarak nitelendirilen “gamalı haç” çizerek sandığa atması tartışmalara yol açtı.



Baden-Württemberg Eyalet Meclisi Başkanı Muhterem Aras olaya ilişkin, "Bu, beni tiksindiriyor” ifadesini kullandı.



Aras, anayasaya aykırı sembollerin kullanılmasının suç teşkil ettiğine dikkati çekti.



"SONUÇLARINA KATLANACAĞIM"

Tartışmaların ardından milletvekillerine elektronik posta gönderen Baden-Württemberg Eyalet Meclisi Başkan Yardımcısı Born, gizli oylamada aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi milletvekilinin isminin arkasına gamalı haç çizdiğini kabul etti.

"Ağır hata" yaptığını ifade eden Born, hatasını affetmeyeceğini ve sonuçlarına katlanacağını duyurdu.



Ani tepkiyle, AfD'ye atılan oyların her zaman aşırı sağcı nefrete ve kışkırtmaya verildiğini olduğunu göstermek istediğini belirten Born, Eyalet Meclis Başkanı Yardımcılığından ve SPD Meclis Grubu'ndan istifa ettiğini açıkladı.



SPD Eyalet Meclis Grubu Başkanı Andreas Stoch da Born'un ağır bir hata işlediğini dile getirerek, Eyalet Meclis Başkan Yardımcılığından ve SPD Meclis Grubu'ndan ayrılmasını olumlu bulduğunu ifade etti.



AfD Eyalet Meclis Grubu Başkanı Anton Baron ise Born'un milletvekilliğinden de istifa etmesini istedi.

