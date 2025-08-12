"Oyuncak" etiketli kutulardan yüzlerce kaplumbağa çıktı

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Çinli bir adam çoraplara sarılmış ve “oyuncak” olarak etiketlenmiş yaklaşık 850 koruma altındaki kaplumbağayı kaçırdığını kabul etti.



Bakanlığın açıklamasına göre, Wei Qiang Lin isimli adam Ağustos 2023 ile Kasım 2024 arasında Hong Kong’a, içinde kaplumbağa bulunan 200’den fazla paket gönderdi.

"PLASTİK HAYVAN OYUNCAKLARI"

Yetkililer, kaplumbağalarla dolu kutuların “plastik hayvan oyuncakları” gibi ifadelerle etiketlendiğini belirtti.

Lin’in ağırlıklı olarak gönderdiği türler, ABD’ye özgü olan ve bazı evcil hayvan sahipleri tarafından yüksek değer verilen kaplumbağa türleri oldu.

Bu kaplumbağalar, kabuklarındaki benzersiz desenleriyle dikkat çekiyor ve Çin’de genellikle statü sembolü olarak evlerde besleniyor.

1 MİLYON 400 BİN DOLAR DEĞERİNDE

ABD’li yetkililer, Lin’in yakalanan kaplumbağalarının toplam piyasa değerinin 1,4 milyon dolar olduğunu tahmin ediyor. Lin, hayvanlar bir sınır kontrolünde tespit edilince suçüstü yakalandı.

Adalet Bakanlığı’na göre Lin, kaplumbağaların yanı sıra aralarında zehirli yılanların da bulunduğu 11 paket dolusu başka sürüngeni de ihraç etti.

BEŞ YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR



23 Aralık’ta cezası açıklanacak olan Lin, beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Mart ayında başka bir Çin vatandaşı, 2 binden fazla doğu kutu kaplumbağasını kaçırmaktan 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. O hayvanlar da çoraplara sarılarak kutulara konulmuş ve “badem” ile “çikolatalı kurabiye” içeriyor gibi etiketlenmişti.