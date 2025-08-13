Oyuncak trende zehirli yılan dehşeti

Avustralya’nın Queensland eyaletinde bir ev sahibi, model tren setinin tünelinde uyuyan yılanı görünce yılan yakalama ekibini çağırdı.

Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 ekibinden Stuart McKenzie, olay yerine geldiğinde bunun “sağlıklı ve oldukça büyük” bir kahverengi ağaç yılanı olduğunu tespit etti.





Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, McKenzie’nin yılanı güvenle tren setinden çıkararak doğaya saldığı görülüyor. McKenzie, yılanın deri değiştirmeye hazırlandığını belirtti.



Kahverengi ağaç yılanları zehirli olsa da genellikle yetişkin insanlar için tehlikeli kabul edilmiyor. Yılan, işlemin ardından McKenzie’nin sözleriyle “model tren setinden uzakta, ait olduğu yere” yani bir ağaca bırakıldı.