Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Son dakika haberi! Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, kesin olmayan sonuçlara göre, 2016'de göreve başlayan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, oyların %87,05'ini alarak yeniden seçildiği belirtildi.



2016'dan bu yana Orta Asya'nın en kalabalık ülkesini yöneten Mirziyoyev, görev süresini sıfırlayan ve cumhurbaşkanlığı süresini 5 yıldan 7 yıla uzatan bir referandumla anayasayı değiştirdikten sonra erken seçim çağrısında bulundu.

ÖZBEKİSTAN'DA HALA GÜÇLÜ BİR MUHALEFET YOK



65 yaşındaki cumhurbaşkanı, 35 milyon nüfuslu ülkeyi dış ticaret ve yatırıma açarken dini ve siyasi özgürlükler üzerindeki kısıtlamaları da hafifletti. Ancak, Özbekistan'da hala güçlü bir muhalif grup ya da siyasetçi bulunmuyor.



Öte yandan, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Mirziyoyev hem eski Sovyet ülkeleri hem de Batı ile bağlarını korumaya çalıştı. Mirziyoyev, barış çağrısında bulundu ve Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı bölgelerin bağımsızlığını tanımayı reddetti.