Özbekistan'dan yapay zekaya 100 milyon dolar yatırım

Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Şerzod Şermatov’un devlet televizyonuna verdiği demece göre, hükümet ülkenin yapay zeka kapasitesini hızla geliştirmek amacıyla 100 milyon dolarlık dev bir fon ayırdı.

Bu yatırımın önemli bir kısmı, Karakalpakistan bölgesinde veri merkezleri inşa etmek üzere yabancı yatırımcıları çekmeye yönelik projelere ayrılacak.



Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ofisinden yapılan açıklamada da, fonun ayrıca yapay zeka eğitim programlarının geliştirilmesi ve ekonominin farklı alanlarını kapsayan 86 projenin hayata geçirilmesi için kullanılacağı belirtildi. Hükümet, bu projeler kapsamında ülkeye “modern bilgi işlem kapasitesi” sağlayacak bir süper bilgisayar kümesi de kurmayı planlıyor.

MERKEZDE ÜNİVERSİTELER YER ALACAK

Bakan Şermatov, devletin bu yatırımlar sayesinde “birkaç yıl içinde on kat getiri” elde edebileceğini öngördü. Ayrıca, yapay zeka ekosisteminin merkezinde üniversitelerin yer alacağını belirtti. Her yıl düzenlenecek yarışmalarda, başarılı girişimlere 1 milyon dolara kadar ödül verileceği açıklandı. Bu miktar, kişi başına düşen yıllık gelirin yaklaşık 3 bin dolar olduğu ülkede oldukça yüksek bir rakam olarak dikkat çekiyor.



Öte yandan, Meta (Facebook ve Instagram’ın ana şirketi) temsilcileriyle yapılan görüşmelerde bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve yapay zeka teknolojilerinin güvenli şekilde geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Meta yöneticileri, Özbek üniversiteleriyle ortak burs ve pilot araştırma projeleri yürütmeye hazır olduklarını ifade etti.