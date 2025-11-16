Özbekistan’dan yeni bölgesel işbirliği önerisi: Orta Asya Topluluğu

Taşkent’te Orta Asya’nın beş eski Sovyet cumhuriyeti ile Azerbaycan liderlerinin katıldığı toplantıda konuşan Mirziyoyev, bugüne kadar düzenli olarak yapılan liderler zirvesinin resmi bir bölgesel bloğa dönüştürülmesini teklif etti.

Enerji ve maden kaynakları açısından zengin Orta Asya, uzun yıllar Rusya ile yakın ilişkiler yürütse de son dönemde Batı’nın artan ilgisi ve Çin’in güçlü ekonomik etkisi ile daha dengeli bir dış politika arayışında.

Öneriye dair diğer ülkelerden hemen bir açıklama gelmedi; ancak bölge devletleri son yıllarda, geçmişte sık sık gerginliklerle gölgelenen ilişkileri daha fazla bölgesel entegrasyon yönünde geliştirmek istediklerini vurguluyor. Bu çerçevede Kırgızistan ve Tacikistan bu yıl, yüzlerce can kaybına yol açan uzun süreli sınır anlaşmazlığını çözüme kavuşturmuştu.

Bu ayın başında beş Orta Asya lideri de ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da ortak görüşmeler gerçekleştirmişti.

Mirziyoyev ayrıca, Orta Asya ülkelerinin Azerbaycan’ın da düzenli liderler toplantılarına katılması yönünde oy birliğiyle karar aldığını belirtti.