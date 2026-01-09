Ozempic iğnesi kanseri önler mi?

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin 2026 sempozyumunda yaptığı açıklamaya göre, GLP-1 ilaçları, kolorektal kanseri önlemek için aspirinden çok daha faydalı.

Ayrıca, GLP-1 ilaçlarını alanların aspirin alanlara göre böbrek hasarı, mide ülseri veya gastrointestinal kanama gibi yan etkilerle karşılaşma olasılığı da daha düşük.

Düşük doz aspirinin kolorektal kanseri önleme potansiyeli uzun yıllardır biliniyor. İltihap azaltıcı etkisiyle ön plana çıkan aspirin, kolondaki kanser öncesi poliplerin büyümesini de engelliyor. Ancak, gastrointestinal kanama ve beyin kanaması gibi önemli riskleri de bulunuyor.