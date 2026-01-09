Ozempic iğnesi kanseri önler mi?
09.01.2026 09:58
NTV - Haber Merkezi
Son yıllarda yapılan araştırmalar, Ozempic gibi yaygın kilo verme ilaçlarının, kolon kanserine yakalanma riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Peki bu süreç nasıl ilerliyor?
Kolon kanseri vakalarında yaş grubu gün geçtikçe küçülüyor. Hastalık, özellikle 20'li yaşlarının sonundaki gençlerde daha sık görülüyor. Semptomlar ilk zamanlarda belirgin olmadığı için tedavi şansı azalıyor, bu da ölüm riskini artırıyor. Ancak son araştırmalar, Ozempic gibi popüler kilo verme araçlarının kolon kanserine yakalanma riskini azaltabileceğini gözler önüne serdi.
Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin 2026 sempozyumunda yaptığı açıklamaya göre, GLP-1 ilaçları, kolorektal kanseri önlemek için aspirinden çok daha faydalı.
Ayrıca, GLP-1 ilaçlarını alanların aspirin alanlara göre böbrek hasarı, mide ülseri veya gastrointestinal kanama gibi yan etkilerle karşılaşma olasılığı da daha düşük.
Düşük doz aspirinin kolorektal kanseri önleme potansiyeli uzun yıllardır biliniyor. İltihap azaltıcı etkisiyle ön plana çıkan aspirin, kolondaki kanser öncesi poliplerin büyümesini de engelliyor. Ancak, gastrointestinal kanama ve beyin kanaması gibi önemli riskleri de bulunuyor.
280 binden fazla kişinin incelendiği bir araştırmada, Ozempic veya Wegovy alan kişilerin, aspirin alanlara kıyasla kansere yakalanma olasılığının yüzde 26 daha düşük olduğu keşfedildi.
GLP-1 ilaçlarının tek faydası bu da değil. GLP-1, kan şekerini düşürmenin yanı sıra sistemik iltihabı azaltıyor ve insülin duyarlılığını artırıyor. Tüm bu değişiklikler kanserin büyümesini engelliyor.
Obeziteyle bağlantılı olduğu bilinen 13 kanser türü bulunuyor. Bunlar arasında meme, mide, kolon ve prostat gibi kanser türleri yer alıyor. Uzmanlar, Ozempic'in kilo alımını yavaşlattığı için kanser riskiyle mücadele edebildiğini savunuyor.
Ancak yine de bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunun altı çiziliyor.