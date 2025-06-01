Özgürlük Filosu, Gazze'ye doğru yola çıkıyor: Greta Thunberg de yer alacak

İsrail’in saldırıları altındaki Gazze Şeridi’ne doğru bugün yola çıkması beklenen “Özgürlük Filosu”nda İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve “Game of Thrones” dizisinin İrlandalı oyuncusu Liam Cunningham’ın da olacağı belirtildi.



İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, söz konusu insani yardım misyonunda, Fransız-Filistinli siyasetçi Rima Hassan da yer alacak. Yakın zaman önce Hassan’ın İsrail’e girişine izin verilmemişti. Gazze’ye doğru yola çıkan benzer bir gemi ise Malta açıklarında şüpheli bir şekilde insansız hava aracının (İHA) hedefi olmuştu.



“GAZZE’DEKİ SOYKIRIMA SON VERMEK İÇİN…”



“Özgürlük Filosu Koalisyonu” isimli gruptan dün yapılan açıklamada, koalisyona ait bir geminin 1 Haziran Pazar günü Gazze Şeridi’ne doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, bu eylemin amacı “İsrail’in yasadışı ablukasını kırmak, Filistinlilerin açlıktan ölmesine… (ve) soykırıma uğramalarına son vermek” olarak ifade edildi.



Filoda Thunberg, Cunningham ve Hassan’ın da olacağı belirtilirken, koalisyon, filo yola çıkmadan önce Zoom üzerinden bir basın toplantısı düzenleyecek.



BM RAPORTÖRÜ’NDEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI



Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese de geminin yolcularına “güvende kalma” çağrısında bulundu ve uluslararası toplumdan “korunduklarından emin olmalarını” istedi.



İsrail, şubat ayında Rima Hassan’ın ülkeye girişine izin vermemişti. Bu emri, İsrail Diaspora İlişkileri ve Antisemitizm ile Mücadele Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel vermişti.



Mayıs ayının başında “Özgürlük Filosu Koalisyonu”na ait bir diğer gemi, Malta açıklarında İHA’ların saldırısına uğramıştı. Yaklaşık 2,5 hafta süren müzakerelerin ardından hasarlı gemideki herkes tahliye edilebilmişti.



O dönemde Koalisyon’dan CNN’e yapılan açıklamada, gemide bir delik olduğu ve geminin batmakta olduğu, geminin aralarında Malta’nın da olduğu çevre ülkelere yardım çağrıları göndermiş olduğu belirtilmişti.