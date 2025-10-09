Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 milletvekili Türkiye'ye döndü

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nda yer alan Vicdan Gemisi’ne düzenlenen saldırıda alıkonulan Türk milletvekillerini taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Akdeniz’de seyir hâlinde olan Vicdan Gemisi ile Gazze ablukasına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan isimler arasında yer alıyordu. Milletvekilleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulanan Ben Gurion Havalimanı'ndan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla öğlen saatlerinde Başkent Bakü'ye gitti.



Ün, Atmaca ve Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla 22.20'de İstanbul Havalimanı'na indi.



Milletvekilleri, havalimanının VIP salonunda, aileleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ile partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.



18 TÜRK VATANDAŞI CUMA ÖĞLEDEN SONRA GETİRİLECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz bu akşam (9 Ekim) ülkemize döndüler" ifadesini kullandı.

Öncü Keçeli, filoda bulunan diğer 18 Türk vatandaşının ise Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkeye getirileceğini kaydetti.



Keçeli söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivisti de tahliye etmeyi planladıklarını belirtti.