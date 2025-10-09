Özgürlük Filosu'ndaki 3 Türk vekil bugün Türkiye'ye dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Özgürlük Filosu'nda üçü milletvekili olmak üzere İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilinin, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket ettiği aktarıldı.

Yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle İsrail tarafından alıkonulan diğer Türk vatandaşlarının da Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Gerçekleşmesi halinde, sözkonusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz." ifadeleri yer aldı.