Özgürlük Heykeli'ni isteyen Fransa'ya: Biz olmasaydık Almanca konuşurdunuz

Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne armağanı olan "Özgürlük Heykeli", diplomatik bir tartışmanın odağı haline geldi. Fransız merkez sol siyasetçi Raphael Glucksmann, Özgürlük Heykeli'ni geri istemesinin ardından Beyaz Saray'dan yanıt geldi.

Fransız siyasetçinin çağrısı, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt’e yöneltildi. Leavitt, "Başkan Trump, Özgürlük Heykeli'ni Fransa'ya geri gönderecek mi?" sorusuna net bir şekilde "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü, yaptığı açıklamada İkinci Dünya Savaşı'na atıfta bulunarak, "Fransızlar bugün Almanca konuşmuyorsa bunun tek nedeni Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu yüzden büyük ülkemize minnettar olmalılar" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Glucksmann, "Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin. Zalimlerin yanında yer almayı seçen Amerikalılara, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara şunu söyleyeceğiz: 'Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin" demişti.



Fransa, 1884'te iki ülke arasındaki ittifakı anmak için ABD'ye Özgürlük Heykeli'ni hediye etti. Heykel söküldü ve Fransız Donanması gemisi Isère ile nakledildi.



Tüm yapının inşası 1886'da tamamlandı. New York'ta bulunan heykel, o zamandan bu yana özgürlüğün ve Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi haline geldi.



TARİHİ VE SEMBOLİZMİ



"Özgürlük Heykeli", Fransa tarafından ABD'ye 1886 yılında, "Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi"nin yüzüncü yılına ithafen hediye edildi. Heykeltıraş Auguste Bartholdi tarafından tasarlanan heykel, New York’un en önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.



Fransa'nın başkenti Paris'te, Sen Nehri üzerindeki küçük bir adacıkta heykelin daha küçük bir kopyası bulunuyor. Ancak asıl heykelin geleceği, son tartışmalarla birlikte yeni bir diplomatik gerilim konusu haline gelmiş durumda.

