Özgürlük Filosu: "3-4 gün içinde Gazze sınırlarına ulaşacağız"

Özgürlük Koalisyonu Filosu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan 11 geminin seyrini sürdürdüğünü bildirdi.



Açıklamada, Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun Girit açıklarında seyrine devam ettiği aktarıldı.



Gemilerde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda insani yardım ve tıbbi malzeme bulunduğu ifade edildi.



Özgürlük Koalisyonu Filosu'ndaki gemilerin isimleri şöyle:



Abd Elkarim Eid, Al-Awda, Alaa Al-Najjar, Anas Al Sharif, Vicdan (Conscience), Gaza Sunbird, Ghassan Kanafani, Leila Khaled, Milad, Soul of My Soul, Umm Saad.



"430 MİLLİK MESAFEMİZ KALDI"



Özgürlük Filosu Koalisyonu Türkiye Temsilcisi Beheşti İsmail Songür, 430 millik (692 kilometre) mesafelerinin kaldığını, 3 ya da 4 gün içinde Gazze sınırlarına kadar ulaşacaklarını söyledi.



Songür, Vicdan gemisinin amirallik yaptığı Özgürlük Filosu'nda dünyaca ünlü sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler ve basın kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’den 3 milletvekilinin de yer aldığını söyledi.

