Dünyaca ünlü Rock&Heavy Metal yıldızı Ozzy Osbourne hayatını kaybetti.

Osbourne'nun ölümü, SKY News tarafından, ailesinin açıklamasına atıfla paylaşıldı.

OZZY OSBOURNE KİMDİR?



İngiltere'nin Birmingham kentinde 3 Aralık 1948'de doğan Osbourne, işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Osbourne, altı kardeşiyle birlikte büyüdü ve eğitim hayatı boyunca pek parlak bir öğrenci olarak görülmedi; öğretmenleri onun öğrenme güçlüğü yaşadığını düşünüyordu. 14 yaşında Beatles sayesinde rock müzikle tanıştı, 15 yaşına geldiğinde ise okulu bırakıp çalışma hayatına atıldı.

İnşaat işlerinden otomobil fabrikalarına kadar çeşitli alanlarda iş deneyimi edinen Osbourne, bu dönemde, okuldan arkadaşı Tony Iommi ile ilk müzik grubunu kurdu.

Dönemin popüler akımı psychedelic rock olsa da, grup daha çok blues etkili, sert bir rock tarzına yöneldi. Bas gitarist Geezer Butler, İtalyan yönetmen Mario Bava'nın "Black Sabbath" adlı korku filminden esinlenerek gruba bu ismi önerince, grup ismini de böylece bulmuş oldu.



ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ

Osbourne, 2002'de Daily Mirror'a verdiği röportajda çocukken istismara uğradığını söylemişti. Fiziksel ve cinsel tacize uğrayan Osbourne ayrıca disleksi ve zorbalıkla mücadele etti. 14 yaşına geldiğinde ise Osbourne alkol ve uyuşturucuda teselli aradı. Şarkıcı, "Kafam açıklayamadığım karanlık, depresif, bulanık düşüncelerle doluydu" demişti.

GRUPTAN ATILDI

70'li yıllarda Black Sabbath grubunun üyesi olarak ün kazanan Osbourne, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle gruptan atılmıştı.



Osbourne, 2023 yılında Rolling Stones'a verdiği röportajda birçok arkadaşının hayatını bağımlılık yüzünden kaybettiğini söylemiş ve "Çoğundan önce ölmüş olmalıydım. Neden hayatta kalan son kişi benim? Bazen aynaya bakıyorum ve 'Bunu neden yaptın?' diyorum. Bin defa ölmeliydim" diye eklemişti.



Osbourne, daha sonra eşi Sharon Osbourne ve gitarist Randy Rhoads'un da teşvikiyle solo kariyerine adım attı. Ancak her şey trajik bir kazayla tepetaklak oldu.