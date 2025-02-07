Pahalanan ilacı alamayan genç öldü: Ailesinden firmaya ve eczaneye dava

ABD'nin Wisconsin eyaletinde Shanon ve William Schmidtknecht çifti, 22 yaşındaki oğulları Cole Schmidtknecht'in fiyatı artan astım ilacını alamadığı için öldüğünü ileri sürdü.



Schmidtknecht çifti, 66 dolar olan astım ilacının 539 dolara çıkarılarak oğullarının ölümlerine sebep olduğu gerekçesiyle üretici firma ve ilacı satan eczaneye dava açtı.,

DAHA UCUZ OLAN İLACI KULLANDI



Davanın dosyasında, astım hastası Cole Schmidtknecht'in yaklaşık 10 yıldır kullandığı "Advair Diskus" adlı ilacı almak için 10 Ocak 2024'te eczaneye gitti ve fiyatının yaklaşık 500 dolar artması üzerine çok daha ucuz olan bir ilacı tercih ettiği belirtildi.



Dosyada, ucuz ilacı kullanan Cole Schmidtknecht'in durumunun kötüleştiği ve kaldırıldığı hastanede 21 Ocak 2024'te hayatını kaybettiği kaydedildi.