Pakistan-Afganistan hattında gerilim yeniden tırmanıyor

Afganistan hükümet sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan 'ın Kunar, Host ve Paktika vilayetlerinde sivil evleri hedef aldığını öne sürdü. Mücahid, saldırılarda 11 çocuk, bir kadın ve bir yaşlı erkeğin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Host vilayetindeki yerel yetkililerden biri, Spera ilçesinde bir evin vurulduğunu, saldırıda dokuz kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi. Komşu Paktika vilayetinin Barmal ilçesinde de üç sivilin öldüğü belirtildi. Yerel kaynaklara göre hayatını kaybedenlerin tamamı çocuktu.

Pakistan ordusu ve Başbakanlık Ofisi saldırılarla ilgili henüz açıklama yapmadı. Ancak İslamabad yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda Afganistan'daki saldırıların militan grupları hedef aldığını, sivillerin kasıtlı olarak hedef alınmadığını savunmuştu.

GERİLİM YENİDEN YÜKSELİYOR

Saldırılar, şubat sonunda iki ülke arasında yaşanan ve sınır hattında yoğun çatışmalara dönüşen gerilimin ardından geldi. O dönemde Pakistan, başkent Kabil ve Taliban liderliğinin bulunduğu Kandahar dahil olmak üzere Afganistan'daki bazı kentlere hava saldırıları düzenlemişti.

Birleşmiş Milletler'in geçen ay yayımladığı rapora göre, yılın ilk üç ayında yaşanan çatışmalarda en az 372 Afgan sivil öldü, 397 kişi yaralandı.

TALİBAN İLE PAKİSTAN ARASINDA GÜVENLİK KRİZ

Pakistan ile Afganistan arasındaki ilişkiler, Taliban'ın 2021'de yeniden iktidara gelmesinden bu yana gergin seyrediyor. İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı (TTP) örgütünün Afganistan topraklarında faaliyet gösterdiğini ve Taliban yönetiminin bu gruba göz yumduğunu öne sürüyor. Taliban ise suçlamaları reddederken, Pakistan'ı Afganistan'ın egemenliğine saygı göstermemekle ve ülke içinde faaliyet gösteren bazı gruplara destek vermekle suçluyor.

Ekim ayında tırmanan şiddetin ardından iki ülke arasındaki sınır kapılarının büyük bölümü kapatılmış, ikili ticaret ciddi şekilde sekteye uğramıştı.