Pakistan-Afganistan savaşında son durum. ABD'den destek açıklaması

Pakistan ’ın Afganistan’a düzenlediği hava saldırıları ABD’den destek gördü. İslamabad yönetimi, Afgan hükümetini militanlara destek vermekle suçlayarak askeri operasyonları durdurmayacağını açıkladı.

Taliban yönetimi ise militanlara ev sahipliği yaptığı iddialarını reddetti ve çözüm için “diyalog” çağrısında bulundu. Pakistan Savunma Bakanı, daha önce düşük yoğunluklu seyreden gerilimin artık “açık savaş” niteliği taşıdığını ifade etmişti.

37 NOKTA HEDEF ALINDI

Aylardır sınır hattında aralıklarla süren çatışmaların ardından Pakistan, perşembe gecesi Afganistan’dan geldiğini belirttiği sınır ötesi saldırıya karşılık olarak cuma sabahının erken saatlerinde hava harekatı başlattı.

Pakistan Enformasyon Bakanı, operasyonun başlangıcından bu yana Afganistan genelinde 37 noktanın hava saldırılarıyla hedef alındığını açıkladı. Cuma gecesi yeni saldırı düzenlenip düzenlenmediği netlik kazanmazken, yetkililer operasyonların sürdüğünü bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Allison Hooker da Pakistanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından Washington’un, “Taliban saldırılarına karşı Pakistan’ın kendini savunma hakkını desteklediğini” açıkladı.

KABİL VE KANDAHAR HEDEFTE

Operasyon, Pakistan’ın 2021’de Taliban’ın yeniden iktidara gelmesinden bu yana Afganistan’ın başkenti Kabil’e yönelik en geniş çaplı bombardımanı olarak kayda geçti. Ayrıca Taliban liderliğinin güçlü olduğu Kandahar kentine yönelik ilk hava saldırıları gerçekleştirildi.

Ancak cuma ile cumartesi arasındaki gece saatlerinde yeni hava saldırısı düzenlenip düzenlenmediği teyit edilmedi.

KARŞILIKLI CAN KAYBI AÇIKLAMALARI

Tırmanan gerilim uluslararası toplumun da endişesine yol açtı. Çin, İngiltere ve Birleşmiş Milletler taraflara derhal gerilimi düşürme ve diyaloga dönme çağrısında bulundu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afgan güçlerinin 55 Pakistan askerini öldürdüğünü ve birkaçını esir aldığını öne sürdü. Afgan tarafında ise 13 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan hükümet sözcüsü Zaidi ise 297 Afgan Taliban mensubu ve militanın öldürüldüğünü iddia etti. İslamabad daha önce 12 askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Tarafların açıkladığı can kaybı rakamları bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.

SON SALDIRILARIN FARKI NE?

Analistler, son çatışmaların Pakistan’ın ilk kez hava saldırılarını doğrudan Afgan hükümet tesislerine yöneltmesi açısından önceki operasyonlardan farklılık gösterdiğine dikkat çekti.

İki komşu ülke arasındaki ilişkiler, ekim ayında her iki tarafta 70’ten fazla kişinin öldüğü çatışmaların ardından hızla kötüleşmişti. Kara sınır kapıları büyük ölçüde kapalı tutuluyor.

İslamabad, Pakistan’da saldırılar düzenleyen militan gruplara karşı Afganistan’ın yeterli adım atmadığını savunuyor. Taliban yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.