Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın davetine icabetle, Türkiye 'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Şerif'i İstanbul'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet karşıladı.



Erdoğan ve Şerif'in görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alması bekleniyor.



Ayrıca ziyaret kapsamında bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörülüyor.