Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yarın Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşıma göre Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın davetine icabetle , yarın Türkiye 'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasında ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere, ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.



Duran, ziyaret kapsamında ayrıca bir İş Forumu düzenlenmesi de öngörüldüğünü açıkladı.