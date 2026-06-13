Pakistan Başbakanı Şerif: ABD-İran barış anlaşması 24 saat içinde imzalanabilir

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Şerif, tarafların aylardır devam eden çatışmaları sona erdirecek barış anlaşmasının çerçevesi üzerinde uzlaştığını ve anlaşmanın nihai metninin hazırlandığını belirtti.

“BARIŞA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN”

Barış anlaşmasına "hiç olmadığı kadar yakın" olduklarını söyleyen Şerif, sürecin önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Pakistan'ın, anlaşmanın kesinleşmesinin hemen ardından gerçekleştirilecek elektronik imza süreci için hazırlık yaptığını kaydeden Şerif, teknik düzeyde görüşmelerin ise gelecek hafta başlamasının öngörüldüğünü söyledi.

TRUMP: HAFTA SONU YA DA PAZARTESİ İMZALANABİLİR

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ABD Başkanı Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını oldukça olumlu bulduğunu kaydetmişti.

Trump, İran ile hafta sonu veya pazartesi günü anlaşmayı imzalayabileceklerine inandığını aktarmıştı.

ARAKÇİ: ANLAŞMA UZAKTAN İMZALANABİLİR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın bu savaştan daha güçlü çıktığını belirterek, “Bu savaşın kazananı İran'dır. Mutabakat zaptı henüz imzalanmadı, değişiklikler olabilir” demişti.

Arakçi, müzakerelerin son aşaması tamamlanırsa, anlaşmanın iki taraf arasında uzaktan imzalanacağını ve ardından duyurusunun yapılacağını söylemişti.