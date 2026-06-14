Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ve İran anlaşmaya vardı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını ve imzaların 19 Haziran'da İsviçre'de atılacağını duyurdu.



Şerif, tüm tarafların, Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak sona erdireceklerini ilan ettiklerini söyledi.



TRUMP, İSRAİL SALDIRILARININ GECİKTİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump , İran ile anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu ve İsrail'in Lübnan'a saldırılarının birkaç saat geciktirdiğini söyledi. Trump, “Şu an olması gerekiyordu. Şimdi birkaç saat sonrası için planlama yapıldı.” dedi.



Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.

Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi.



TAHRAN'DAN İSRAİL'E TEHDİT



İsrail'in saldırılarının ardından Tahran, buna karşılık verileceğini açıkladı. İran ordusu, "Parmağımız tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız" açıklamasını yaptı. İran ordusu, İsrail'e unutamayacaklarını bir ders vereceklerini açıkladı.

İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı, "İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıya güçlü bir yanıt verilecek." ifadesini kullandı.



İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısına karşı misilleme gerçekleştireceklerine atıf yaparak, "Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.



ANLAŞMA MADDELERİNDEN NELER VAR?



Amerika Birleşik Devletleri ile İran, yaklaşık üç aydır savaşı sona erdirecek bir anlaşma üzerinde görüşüyor.

Mutabakat zaptında artık son aşamaya gelse de içeriği hala kamuoyuyla paylaşılmadı.

İranlı bir yetkili, mutabakat zaptı taslağının son haline ilişkin Reuters haber ajansına açıklama yaptı. İranlı yetkiliye göre Tahran, mutabakat zaptıyla nükleer silah üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini beyan edecek.



İran, nihai bir anlaşmaya varılana kadar, uranyum zenginleştirme ve nükleer tesislerin genişletilmesi de dahil olmak üzere nükleer statükoyu korumayı da kabul etti.



İranlı yetkiliye göre Amerika Birleşik Devletleri de, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran'da seyreltilmesine onay verdi.

Amerikan yönetimi, nihai anlaşmaya varılana kadar İran'a yeni yaptırım uygulamamayı da kabul etti.



İRAN'A PETROL YAPTIRIMLARI ASKIYA ALINACAK



İranlı yetkiliye göre Amerikan Yönetimi anlaşmayla İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarını belirli bir süre için askıya alacak, Tahran'ın petrol satmasına izin verecek.



İRAN DONDURULMUŞ VARLIKLARI SERBEST KALACAK



Trump yönetimi, İran'ın dondurulmuş varlıklarından 25 milyar doları, doğrudan nakit transferleri, bölgesel ülkeler arasındaki işbirliği ve finansal kredi hatları yoluyla serbest bırakmayı da kabul etti.

Amerikan Başkanı, mutabakat zaptı imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın açıklacağını duyurmuştu. İranlı yetkili de, Hürmüz Boğazı'nın derhal bütün ticari gemilere açılacağını doğruladı. Yetkili, Amerikan Yönetimi'nin de İran limanlarına deniz ablukasını kaldıracağını söyledi.