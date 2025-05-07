Pakistan Başbakanı Şerif: Ordumuz hazır

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'la yaşanan çatışmalara dair mecliste açıklamalarda bulundu.

Şerif, “Son günlerde her gün bize Hindistan uçaklarının saldırı düzenleyeceği yönünde bilgiler geliyordu. Allah’ın lütfuyla ve yürekten söylüyorum, bu meclisi ve 240 milyon Pakistan vatandaşını tebrik ediyorum. Güçlerimiz 24 saat teyakkuz halindelerdi. Düşman uçakları havalandığı anda onları denize gönderdik” dedi.



Konuşmasının devamında Pakistan Hava Kuvvetleri'nin itidalli davrandığını söyleyen Şerif, “Onlar kendi aralarında gece gündüz istişare etti. Detaya girmek istemiyorum. Hava Kuvvetlerimiz isterse düşürdüğü beş uçağın yerine en az on Hint uçağını vurabilirdi ama itidalli davrandılar” ifadelerini kullandı.