Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Pakistan Başbakanı Şerif, ABD ve İran arasında yeniden başlaması beklenen ikinci tur barış müzakereleri öncesi Türkiye , Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı Şerif, bugün başlayacak ve 18 Nisan'a kadar sürecek diplomasi turunda Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edecek.

ŞERİF, ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NA KATILACAK

Şerif'in Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin "ikili düzeyde" gerçekleştirileceği, Türkiye'de ise Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı duyruldu. Pakistan Başbakanı Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer liderlerle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Şerif'e, ABD-İran görüşmelerinde arabuluculardan biri olan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve diğer üst düzey yetkililerin de eşlik edeceği duyruldu.

Antalya Diplomasi Forumu'na Pakistan Başbakanı Şerif'in yanı sıra Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gibi birçok bölgesel ve uluslararası liderin ve temsilcinin katılması bekleniyor.

İSLAMABAD'DA KRİTİK MÜZAKERELER

Washington ve Tahran, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan ve ilk aşamada 40 gün süren savaşı sona erdirmek için geçtiğimiz haftasonu İslamabad'da bir araya gelmişti. ABD'nin İran'a deniz ablukası emri vermesiyle daha da kırılgan hale gelen ateşkesi barışa çevirmek adına Pakistan arabuluculuğunda yeni bir görüşmenin daha gerçekleşebileceği belirtildi.

Arabuluculuktan karlı çıkabilecek olan Pakistan'da Maliye Bakanlığı Suudi Arabistan'ın ülkenin döviz rezervlerini güçlendirmeye yardımcı olmak için Pakistan'a 3 milyar dolar sağlayacağını açıkladı. Bu destekten önce , Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden alınan milyarlarca dolarlık krediyi iade edeceğini açıklamıştı.