Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Pakistan Enformasyon Bakanı, ülkenin cezaevindeki eski başbakan İmran Han'ın partisini yasaklayacağını duyurdu.

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, pazartesi günü yaptığı açıklamada, eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin yasaklanacağını söyledi.

Bakan yaptığı açıklamada, "Eski Başbakan Han'ın partisinin yasaklanması konusu bakanlar kuruluna ve gerekmesi halinde yüksek mahkemeye taşınacak" ifadelerini kullandı.

PTI ülkenin en büyük muhalefet partisi konumunda.

Ülkenin en büyük muhalefet partisini hedef alan bu hamle, Pakistan'ın siyasi manzarasında büyük bir değişimi ifade ediyor.

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