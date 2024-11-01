Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari'nin bacağı kırıldı

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zardari, uçaktan inerken bacağını kırdı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Zardari'nin bacağı kırıldı

Asıf Ali Zardari, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti sırasında bacağını kırdı.

Zardari'nin, Dubai Havaalanı'nda uçaktan indiği sırada bacağını kırdığı ve derhal hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

Zardari'nin bacağının doktor kontrolünün ardından alçıya alındığı ve dört hafta istirahat etmesini tavsiye ettiği belirtildi.

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